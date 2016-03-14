CodeBaseKategorien
Indikatoren

MarketHoursShade_v01 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
Ansichten:
732
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Urheber: Derk Wehler (Originally by KimIV)

Market Hours Shade v01 Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7515

