Gimmebar - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4631
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Автор: Shimodax
Индикатор Gimmebar.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7509
Critical Points
Индикатор Critical Points.TSI
Индекс истинной силы (TSI) - это дважды сглаженный Моментом. TSI следует за барами с небольшой или вообще еле заметной задержкой в главных и промежуточных точках перелома тенденции.
Barishpolets Channels
Индикатор показывает каналы Баришполеца.ASCTrendExpert
ASCTrend - программа, которая определяет наиболее вероятное рыночное направление вместе с оптимальными стопами. Первичная цель ASCTREND состоит в том, чтобы определить тенденцию объективно.