Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Custom MACD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4249
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Показывает разницу между долгосрочными и краткосрочными настроениями рынка относительно цены.
TrendStrength
Индикатор используется для определения глобального тренда.TrendStrengthTrio
В этой версии индикатора объединено 3 TrendStrength.