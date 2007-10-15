CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PDF - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4628
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Luis Guilherme Damiani

Индикатор PDF.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7485

camarilladt8 camarilladt8

Подойдет тем, кому лень рассчитать уровни на день.

RAVI FX Fisher RAVI FX Fisher

Индикатор RAVI FX Fisher.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Индикатор известного трейдера Корякина. Он помогает входить внутрь канала.

AFStar AFStar

Индикатор AFStar.