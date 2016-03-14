CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JMASlope - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
803
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
JMASlope.mq4 (12.34 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Weld und TrendLaboratory

JMASlope Indikator.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7472

Ind-SKB-1 Ind-SKB-1

Indikator Ind-SKB-1

HiLo Activator Profi HiLo Activator Profi

Indikator HiLo Activator Profi

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

The Indikator showing channels.

LSMA AppliedPrice LSMA AppliedPrice

Indikator LSMA AppliedPrice.