Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VoltyChannel_Stop_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5859
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: TrendLaboratory Ltd
Индикатор, помогающий следить за трендом рынка.
Индикатор, помогающий следить за трендом рынка.
WeeklyPivot
Индикатор точек разворота.Weighted WCCI
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.
Volatility Pivot
Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Может использоваться в качестве указателя тренда.Up&Down
Индикатор уровней поддержек и сопротивлений. По нему можно легко ориентироваться в выставке "стопов".