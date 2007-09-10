Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DUR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5267
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7134
Ticker FATL
FATL (Fast Adaptive Trend Line) "быстрая" адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты (кремовая линия на ценовом графике).Ticker SATL
SATL (Slow Adaptive Trend Line) "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка (голубая линия на ценовом графике).
DynamicRS_C
Индикатор динамического уровня поддержки и сопротивления.ММ % волатильности
Простая стратегия ММ % волатильности