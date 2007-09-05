CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана AMA от wellx - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes | Russian English 中文 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
10484
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Оптимизированный вариант индикатора AMA от wellx. Оригинал подвергся оптимизации в декабре 2006 года для возможностей использования в советниках. Неоптимизированный вариант пожирал ресурсы и позволял провести тестирование/оптимизацию эксперта, содержащего вызовы AMA, за приемлемое время.

Внешне ничем не отличается от оригинала.

Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана


"Почувствовать разницу" в скорости тестирования можно с помощью простого эксперта.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      TestAMA.mq4 |
//|                                                             Rosh |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Rosh"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
 
 
extern int AMAtype=1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   if (AMAtype!=0) Print("Используем оптимизированный индикатор");
   else Print("Используем оригинальный вариант индикатора");
   Print("Начало");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   Print("Финиш");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double val;
   if (AMAtype!=0) val=iCustom(Symbol(),0,"AMA for Expert2",0,1);
   else val=iCustom(Symbol(),0,"AMA",0,1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Если внешняя переменная AMAtype=0, то используем оригинал, если не равна нулю, то используется данный индикатор.


AMA Кауфмана от wellx AMA Кауфмана от wellx

Неоптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана.

Price_vs_Alpha Price_vs_Alpha

Новая версия эксперта Mc_valute_v8_final. Очень хорошо работает на флэтовом рынке.

Оптимизированная АМА Кауфмана : Perry Kaufman AMA optimized Оптимизированная АМА Кауфмана : Perry Kaufman AMA optimized

Максимально оптимизированный алгоритм построения адаптивной скользящей средней Кауфмана

ModiSimple ModiSimple

Простая тактика по RSI и MACD