Оптимизированный вариант индикатора AMA от wellx. Оригинал подвергся оптимизации в декабре 2006 года для возможностей использования в советниках. Неоптимизированный вариант пожирал ресурсы и позволял провести тестирование/оптимизацию эксперта, содержащего вызовы AMA, за приемлемое время.



Внешне ничем не отличается от оригинала.

Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана







"Почувствовать разницу" в скорости тестирования можно с помощью простого эксперта.





#property copyright "Rosh" #property link "http://www.metaquotes.net" extern int AMAtype= 1 ; int init() { if (AMAtype!= 0 ) Print ( "Используем оптимизированный индикатор" ); else Print ( "Используем оригинальный вариант индикатора" ); Print ( "Начало" ); return ( 0 ); } int deinit() { Print ( "Финиш" ); return ( 0 ); } int start() { double val; if (AMAtype!= 0 ) val= iCustom ( Symbol (), 0 , "AMA for Expert2" , 0 , 1 ); else val= iCustom ( Symbol (), 0 , "AMA" , 0 , 1 ); return ( 0 ); }

Если внешняя переменная AMAtype=0, то используем оригинал, если не равна нулю, то используется данный индикатор.