Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана AMA от wellx - индикатор для MetaTrader 4
- 10484
Оптимизированный вариант индикатора AMA от wellx. Оригинал подвергся оптимизации в декабре 2006 года для возможностей использования в советниках. Неоптимизированный вариант пожирал ресурсы и позволял провести тестирование/оптимизацию эксперта, содержащего вызовы AMA, за приемлемое время.
Внешне ничем не отличается от оригинала.
Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана
"Почувствовать разницу" в скорости тестирования можно с помощью простого эксперта.
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestAMA.mq4 | //| Rosh | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Rosh" #property link "http://www.metaquotes.net" extern int AMAtype=1; //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- if (AMAtype!=0) Print("Используем оптимизированный индикатор"); else Print("Используем оригинальный вариант индикатора"); Print("Начало"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- Print("Финиш"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- double val; if (AMAtype!=0) val=iCustom(Symbol(),0,"AMA for Expert2",0,1); else val=iCustom(Symbol(),0,"AMA",0,1); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Если внешняя переменная AMAtype=0, то используем оригинал, если не равна нулю, то используется данный индикатор.
