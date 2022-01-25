코드베이스섹션
지표

Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형 - MetaTrader 4용 지표

Wellx의 AMA 지표의 최적화된 변형. 원본은 Expert Advisors에서 사용할 수 있도록 2006년 12월에 최적화되었습니다. 최적화되지 않은 버전은 리소스를 소비하며 AMA에 대한 호출이 포함된 EA를 합리적인 시간으로 수행/최적화할 수 있었습니다.

외형은 원본과 동일합니다.

Kaufman의 적응 이동 평균의 최적화된 변형


간단한 expert를 사용해 테스트 속도의 "차이를 느끼기"가 가능합니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      TestAMA.mq4 |
//|                                                             Rosh |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Rosh"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
 
 
extern int AMAtype=1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert 초기화 함수                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   if (AMAtype!=0) Print("최적화 된 지표 사용");
   else Print("오리지널 지표 사용");
   Print("Start");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert 초기화 해제 함수                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   Print("Finish");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert 시작 함수                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double val;
   if (AMAtype!=0) val=iCustom(Symbol(),0,"AMA for Expert2",0,1);
   else val=iCustom(Symbol(),0,"AMA",0,1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

외부 변수 AMAtype=0인 경우 오리지널 버전을 사용하십시오, 0이 아니면 이 지표를 사용하십시오.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7379

Kaufman의 adaptive 이동 평균의 최적화되지 않은 버전입니다.

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

klot이 작성한 지표 DT_ZZ의 최적화된 변형.

페리 카우프만 AMA 최적화 페리 카우프만 AMA 최적화

Kaufman AMA(Adaptive Moving Average)를 구성하는 최대 최적화 알고리즘입니다.

Frama 지표 Frama 지표

프랙탈 차원 값은 EMA와 같은 이동 평균을 작성하는 데 사용됩니다.