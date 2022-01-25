거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Wellx의 AMA 지표의 최적화된 변형. 원본은 Expert Advisors에서 사용할 수 있도록 2006년 12월에 최적화되었습니다. 최적화되지 않은 버전은 리소스를 소비하며 AMA에 대한 호출이 포함된 EA를 합리적인 시간으로 수행/최적화할 수 있었습니다.
외형은 원본과 동일합니다.
Kaufman의 적응 이동 평균의 최적화된 변형
간단한 expert를 사용해 테스트 속도의 "차이를 느끼기"가 가능합니다.
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestAMA.mq4 | //| Rosh | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Rosh" #property link "http://www.metaquotes.net" extern int AMAtype=1; //+------------------------------------------------------------------+ //| expert 초기화 함수 | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- if (AMAtype!=0) Print("최적화 된 지표 사용"); else Print("오리지널 지표 사용"); Print("Start"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert 초기화 해제 함수 | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- Print("Finish"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert 시작 함수 | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- double val; if (AMAtype!=0) val=iCustom(Symbol(),0,"AMA for Expert2",0,1); else val=iCustom(Symbol(),0,"AMA",0,1); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
외부 변수 AMAtype=0인 경우 오리지널 버전을 사용하십시오, 0이 아니면 이 지표를 사용하십시오.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7379
