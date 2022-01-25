Wellx의 AMA 지표의 최적화된 변형. 원본은 Expert Advisors에서 사용할 수 있도록 2006년 12월에 최적화되었습니다. 최적화되지 않은 버전은 리소스를 소비하며 AMA에 대한 호출이 포함된 EA를 합리적인 시간으로 수행/최적화할 수 있었습니다.



외형은 원본과 동일합니다.

Kaufman의 적응 이동 평균의 최적화된 변형







간단한 expert를 사용해 테스트 속도의 "차이를 느끼기"가 가능합니다.





#property copyright "Rosh" #property link "http://www.metaquotes.net" extern int AMAtype= 1 ; int init() { if (AMAtype!= 0 ) Print ( "최적화 된 지표 사용" ); else Print ( "오리지널 지표 사용" ); Print ( "Start" ); return ( 0 ); } int deinit() { Print ( "Finish" ); return ( 0 ); } int start() { double val; if (AMAtype!= 0 ) val= iCustom ( Symbol (), 0 , "AMA for Expert2" , 0 , 1 ); else val= iCustom ( Symbol (), 0 , "AMA" , 0 , 1 ); return ( 0 ); }

외부 변수 AMAtype=0인 경우 오리지널 버전을 사용하십시오, 0이 아니면 이 지표를 사용하십시오.