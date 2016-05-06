由 wellx 完成的 AMA 指标 优化变种。最初在 2006 年 12 月经过的优化允许它在 EA 里使用。未优化版本消耗资源, 并允许 EA 执行/优化时在合理时间包含调用 AMA。



其外观与原来一样。

考夫曼自适应移动均线的优化变种







在简单的 EA 里, 可能在测试速度上 "感觉有差异"。





#property copyright "Rosh" #property link "http://www.metaquotes.net" extern int AMAtype= 1 ; int init() { if (AMAtype!= 0 ) Print ( "使用优化指标" ); else Print ( "使用原版指标" ); Print ( "开始" ); return ( 0 ); } int deinit() { Print ( "结束" ); return ( 0 ); } int start() { double val; if (AMAtype!= 0 ) val= iCustom ( Symbol (), 0 , "AMA for Expert2" , 0 , 1 ); else val= iCustom ( Symbol (), 0 , "AMA" , 0 , 1 ); return ( 0 ); }

如果外部变量 AMAtype=0, 则使用 原版, 如果不为零, 使用此指标。