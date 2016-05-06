请观看如何免费下载自动交易
由 wellx 进行优化的考夫曼自适应移动均线变种 - MetaTrader 4脚本
由 wellx 完成的 AMA 指标 优化变种。最初在 2006 年 12 月经过的优化允许它在 EA 里使用。未优化版本消耗资源, 并允许 EA 执行/优化时在合理时间包含调用 AMA。
其外观与原来一样。
考夫曼自适应移动均线的优化变种
在简单的 EA 里, 可能在测试速度上 "感觉有差异"。
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestAMA.mq4 | //| Rosh | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Rosh" #property link "http://www.metaquotes.net" extern int AMAtype=1; //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- if (AMAtype!=0) Print("使用优化指标"); else Print("使用原版指标"); Print("开始"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 逆初函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- Print("结束"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 开始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- double val; if (AMAtype!=0) val=iCustom(Symbol(),0,"AMA for Expert2",0,1); else val=iCustom(Symbol(),0,"AMA",0,1); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
如果外部变量 AMAtype=0, 则使用 原版, 如果不为零, 使用此指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7379
Ticker FATL
FATL (快速自适应趋势线) - «快速» 自适应趋势线使用数字低通滤波器 (在图表上的米黄线) 进行计算。Ticker SATL
SATL (慢速自适应趋势线) - «慢速» 自适应趋势线使用数字低通滤波器 (在图表上的浅蓝色线) 进行计算。