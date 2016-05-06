代码库部分
由 wellx 进行优化的考夫曼自适应移动均线变种 - MetaTrader 4脚本

由 wellx 完成的 AMA 指标 优化变种。最初在 2006 年 12 月经过的优化允许它在 EA 里使用。未优化版本消耗资源, 并允许 EA 执行/优化时在合理时间包含调用 AMA。

其外观与原来一样。

考夫曼自适应移动均线的优化变种


在简单的 EA 里, 可能在测试速度上 "感觉有差异"。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      TestAMA.mq4 |
//|                                                             Rosh |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Rosh"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
 
 
extern int AMAtype=1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 初始化函数                                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   if (AMAtype!=0) Print("使用优化指标");
   else Print("使用原版指标");
   Print("开始");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 逆初函数                                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   Print("结束");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 开始函数                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double val;
   if (AMAtype!=0) val=iCustom(Symbol(),0,"AMA for Expert2",0,1);
   else val=iCustom(Symbol(),0,"AMA",0,1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

如果外部变量 AMAtype=0, 则使用 原版, 如果不为零, 使用此指标。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7379

