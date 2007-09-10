CodeBaseРазделы
Индикаторы

ModiSimple - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文
Просмотров:
5952
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Простая тактика по RSI и MACD

Имеет настройки формирования признака открытия позиции и алгоритма trailing-stop

