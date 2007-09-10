Смотри, как бесплатно скачать роботов
ModiSimple - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5952
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Простая тактика по RSI и MACD
Имеет настройки формирования признака открытия позиции и алгоритма trailing-stop
ModiSimple
