Индикаторы

AMA Кауфмана от wellx - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
Рейтинг:
Опубликован:
Обновлен:
Написан примерно в 2005 году. От реализации, предложенной автором и впервые в русском инете опубликованной konkop'ом, отличается тем, что сглаживающий коэффициент возводится в степень. Значение степени задается внешней переменной G (по умолчанию равна 2 как в оригинале). Несколько человек оспаривало свое авторство этой степени, что в данном случае несущественно.

Главное достоинство версии wellx'а - наличие на адаптивной скользящей Кауфмана цветных точек, которые идентифицируют тренд.

AMA Кауфмана от wellx

