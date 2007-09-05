Ставь лайки и следи за новостями
AMA Кауфмана от wellx - индикатор для MetaTrader 4
Написан примерно в 2005 году. От реализации, предложенной автором и впервые в русском инете опубликованной konkop'ом, отличается тем, что сглаживающий коэффициент возводится в степень. Значение степени задается внешней переменной G (по умолчанию равна 2 как в оригинале). Несколько человек оспаривало свое авторство этой степени, что в данном случае несущественно.
Главное достоинство версии wellx'а - наличие на адаптивной скользящей Кауфмана цветных точек, которые идентифицируют тренд.
AMA Кауфмана от wellx
