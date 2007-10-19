CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

4_Trendlines_v3 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6209
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Индикатор 4 Trendlines v3.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7504

#MTF Candles. #MTF Candles.

Индикатор Eli Hayun.

ADX_Cross_Hull_Style ADX_Cross_Hull_Style

Индикатор ADX Cross Hull Style.

channel_breakout_entry channel_breakout_entry

Индикатор волатильности рынка.

TMA TMA

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние.