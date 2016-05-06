请观看如何免费下载自动交易
作者: Matias Romeo
主要权重在于价格序列的平均部分。事实上, 它们是双平滑简单均线。简单移动均线的长度取决于所选周期数量是偶数或是奇数。计算 TMA 的操作:
- 1. 在移动均线的周期上加 1。
- 2. 所接收的总和除以 2。
- 3. 如果结果被为分数, 则舍入到一个整数。
- 4. 计算收盘价的周期简单均线, 取其上 3 个点。
- 5. 再次使用已计算的 4 点简单均线高取 3 点的数值。
