指标 "趋势检测指数" 是一款改编的 "TDI" 指标。

DeMark 指标 - 改变了 TD 线的渲染。

真实强度指数 (TSI) 是一款双平滑冲量。TSI 在主要和中等反转点能够以很小或几乎不明显的延迟跟随柱线。

拥有 T3 平滑方法和信号线的经典 TTF。