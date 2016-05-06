这是一款基于 HiLo 的高品质之字折线。

抛物线 SAR 也是由 Welles Wilder 开发的, 用于趋势行情。指标的作者建议首先确定趋势, 仅在此之后使用 PSAR 进行趋势交易。

回归通道是基于线性回归趋势, 它使用最小乘方法在价格图表上呈现绘制于两点间的趋势线。