RSTL - MetaTrader 4脚本

3689
(7)
RSTL.mq4 (4.54 KB) 预览
作者: Finware.ru 有限公司

慢速参照趋势线 (RSTL) 是 SATL 数字滤波器对于延迟等于1/2F 奈奎斯特间隔的输入价格序列的响应。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7348

