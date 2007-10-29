Автор:

Rosh

Это попытка написать индикатор тренда на основе АМА Кауфмана. В качестве пользовательского индикатора "Kaufman2" можно использовать имеющийся в Code Base индикатор Kaufman.

При запуске в блоке init() происходит обучение сети на интервала от 300 до 200 бара (подбираются весовые коэффициенты), далее начиная с 300 бара по нулевой бар эта сеть выдает вычисленные значения, которые мы можем сравнить с эталоном. Естественно, если сеть действительно обучена, на интервале 300-201 она будет ошибаться минимально, но если при выходе за этот диапазон (200-0 бар) она начнет отчаянно врать - значит она "переобучена" и надо сокращать количество входных нейронов или менять модель.



