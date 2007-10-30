Смотри, как бесплатно скачать роботов
Camarilla Pivots - индикатор для MetaTrader 4
Автор: forex2stay
Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.
MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
Этот индикатор показывает, когда надо открываться и закрываться, рисуя 2 линии.MaksiGen_Range_Move
Этот индикатор, насколько я помню, написал OlegVS ещё для МТ3, для определения флета. Если цена внутри пунктирного канала - флет. А MaksiGen его переложил для МТ4.
WcciPatterns
Индикатор WcciPatterns. Описалово смотрите в самом коде индикатора.XprofuterDD & XprofuterOverlay
Рисует на графике возможное поведение цены.