作者: forex2stay
对于那些喜欢 "根据级别" 操作者的理想指标。它清楚地表明本日的反转级别, 支撑/阻力级别。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7336
Cronex Taichi
T指标有助于解释 Ichimoku 信号。MIndex
指标计算 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD 货币指数, 并在单独窗口里显示参数里指定的指数。
MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
指标通过绘制两条线来显示何时开仓/平仓。MaksiGen_Range_Move
我记忆中, 这个指标已由 OlegVS 为 МТ3 编写, 用来判断横盘。如果价格在虚通道内 - 横盘。现在 MaksiGen 重新为 МТ4 设计它。