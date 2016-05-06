指标计算 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD 货币指数, 并在单独窗口里显示参数里指定的指数。

指标通过绘制两条线来显示何时开仓/平仓。

我记忆中, 这个指标已由 OlegVS 为 МТ3 编写, 用来判断横盘。如果价格在虚通道内 - 横盘。现在 MaksiGen 重新为 МТ4 设计它。