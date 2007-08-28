Ставь лайки и следи за новостями
DT_ZZ_optimized - индикатор для MetaTrader 4
Это простая "лобовая" оптимизация индикатора DT_ZZ, который используется многими трейдерами.
В том числе входит индикатор DT_ZZ в состав популярного индикатора ZUP. Логика вычислений не затронута, поэтому поведение оптимизированного варианта не должно отличаться от оригинала. Другие варианты оптимизации начинали конфликтовать с оригинальной версией на внешних барах. Плюс этой версии - возможность использовать вызовы этого индикатора при тестировании. Оригинальный вариант требует вычислительного времени по экспоненциальной зависимости, в то время как этот вариант проходит тестирование ровно. Соотвественно, использование этого индикатора в основе других индикаторов также позволит разгрузить ресурсы компьютера.
DT_ZZ_optimized
