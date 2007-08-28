CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DT_ZZ_optimized - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
9413
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это простая "лобовая" оптимизация индикатора DT_ZZ, который используется многими трейдерами.

В том числе входит индикатор DT_ZZ в состав популярного индикатора ZUP. Логика вычислений не затронута, поэтому поведение оптимизированного варианта не должно отличаться от оригинала. Другие варианты оптимизации начинали конфликтовать с оригинальной версией на внешних барах. Плюс этой версии - возможность использовать вызовы этого индикатора при тестировании. Оригинальный вариант требует вычислительного времени по экспоненциальной зависимости, в то время как этот вариант проходит тестирование ровно. Соотвественно, использование этого индикатора в основе других индикаторов также позволит разгрузить ресурсы компьютера.

DT_ZZ_optimized

ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4 ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4

Библиотека YURAZ , определение перехода зимнего времени на летнее с летнего на зимнее

Cronex Taichi Cronex Taichi

Индикатор облегчающий интерпретацию сигналов Ichimoku.

Библиотека функций сингулярного преобразования Библиотека функций сингулярного преобразования

Наверное слышали про гусеницу? Вот это она и есть.... Где брал код не помню, просто переписал с С++ на MQL4.

PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW

Библиотечные функции, за указанный диапазон времени получим HIGH LOW