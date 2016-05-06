我猜在解释 Ichimoku 值时, 我不是唯一那个难以决策的。

主要想法是规范化 Ichimoku 信号并识别潜在的横盘/趋势。

原理:

Taichi - 加权均值 Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB

TaichiFor - 加权均值 SpanA+SpanB 具有 Kijun 位移

Signal - Kijun 周期的移动均线

SSignal - Senkou 周期的移动均线

Flat - 横盘区域颜色



希望这个将会对一些人有用。

Cronex Taichi

