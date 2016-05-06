代码库部分
指标

Cronex Taichi - MetaTrader 4脚本

Sergei Kazachenko | Chinese English Русский
我猜在解释 Ichimoku 值时, 我不是唯一那个难以决策的。
主要想法是规范化 Ichimoku 信号并识别潜在的横盘/趋势。

原理:
Taichi - 加权均值 Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB
TaichiFor - 加权均值 SpanA+SpanB 具有 Kijun 位移
Signal - Kijun 周期的移动均线
SSignal - Senkou 周期的移动均线
Flat - 横盘区域颜色

希望这个将会对一些人有用。

Cronex Taichi

