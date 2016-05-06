请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
我猜在解释 Ichimoku 值时, 我不是唯一那个难以决策的。
主要想法是规范化 Ichimoku 信号并识别潜在的横盘/趋势。
原理:
Taichi - 加权均值 Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB
TaichiFor - 加权均值 SpanA+SpanB 具有 Kijun 位移
Signal - Kijun 周期的移动均线
SSignal - Senkou 周期的移动均线
Flat - 横盘区域颜色
希望这个将会对一些人有用。
Cronex Taichi
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7335
MIndex
指标计算 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD 货币指数, 并在单独窗口里显示参数里指定的指数。Macd-2
MACD2 从三个主要源头生成空头信号。这些信号是多头信号的反映 - 负背离, 均线看跌交叉点, 中线看跌交叉点。
Camarilla 中轴
"Camarilla 中轴" 指标。对于那些喜欢 "根据级别" 操作者的理想指标。它清楚地表明本日的反转级别, 支撑/阻力级别。MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
指标通过绘制两条线来显示何时开仓/平仓。