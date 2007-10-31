Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA-ATR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Balidev Software Corp
Индикатор MA-ATR.
Индикатор MA-ATR.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7328
Macd-2
MACD2 подает медвежьи сигналы из трех главных источников. Эти сигналы являются отражением бычьих сигналов – отрицательная дивергенция, медвежье пересечение скользящих средних, медвежье пересечение центральной линии.MIndex
Индикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс.