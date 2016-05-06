代码库部分
MIndex - MetaTrader 4脚本

作者: Yuri Makarov

指标计算 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD 货币指数, 并在单独窗口里显示参数里指定的指数。
参阅 这里


