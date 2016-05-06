请观看如何免费下载自动交易
作者: Yuri Makarov
指标计算 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD 货币指数, 并在单独窗口里显示参数里指定的指数。
参阅 这里。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7333
Macd-2
MACD2 从三个主要源头生成空头信号。这些信号是多头信号的反映 - 负背离, 均线看跌交叉点, 中线看跌交叉点。Lines_buy 和 Lines_sell
指标执行图表标尺。
Cronex Taichi
T指标有助于解释 Ichimoku 信号。Camarilla 中轴
"Camarilla 中轴" 指标。对于那些喜欢 "根据级别" 操作者的理想指标。它清楚地表明本日的反转级别, 支撑/阻力级别。