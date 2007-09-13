Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Lines_buy и Lines_sell - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4380
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: MetaQuotes Software Corp.
LineSell откладывает полоски вниз, LineBuy - вверх. В свойствах выставите каждый шаг 40пп. Просто эти индикаторы изначально создавались для нанесения шагов по мартингейлу. Подразумевалась возможность выставления полосок разной ширины, отсюда и необходимость выставлять нужную цифру для каждого шага отдельно.
Ind-TD-DeMark-3-1
Пригодится тем, кто использует в торговле TD линии Демарка. Строит TD точки, проводит TD линии, расчитывает текущее значение TD линий, расчитывает цели.MA_In_Color
Индикатор MA In Color.
Linear Regression Line
Линейная регрессия - это математический метод определения линейной зависимости между переменными. Данная техника нередко используется аналитиками для выявления тренда на основе данных о времени и о цене.LWMA-Crossover_Signal
Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.