CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Lines_buy и Lines_sell - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
4380
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: MetaQuotes Software Corp.




LineSell откладывает полоски вниз, LineBuy - вверх. В свойствах выставите каждый шаг 40пп. Просто эти индикаторы изначально создавались для нанесения шагов по мартингейлу. Подразумевалась возможность выставления полосок разной ширины, отсюда и необходимость выставлять нужную цифру для каждого шага отдельно.


Ind-TD-DeMark-3-1 Ind-TD-DeMark-3-1

Пригодится тем, кто использует в торговле TD линии Демарка. Строит TD точки, проводит TD линии, расчитывает текущее значение TD линий, расчитывает цели.

MA_In_Color MA_In_Color

Индикатор MA In Color.

Linear Regression Line Linear Regression Line

Линейная регрессия - это математический метод определения линейной зависимости между переменными. Данная техника нередко используется аналитиками для выявления тренда на основе данных о времени и о цене.

LWMA-Crossover_Signal LWMA-Crossover_Signal

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.