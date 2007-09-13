CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LWMA-Crossover_Signal - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
6085
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jason Robinson (jnrtrading) .

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.


Linear Regression Line Linear Regression Line

Линейная регрессия - это математический метод определения линейной зависимости между переменными. Данная техника нередко используется аналитиками для выявления тренда на основе данных о времени и о цене.

Lines_buy и Lines_sell Lines_buy и Lines_sell

Индикаторы, которые занимаются разлиновкой графика.

J_TPO J_TPO

Индикатор Юрика - J TPO.

BLines_Profi_v1 BLines_Profi_v1

Индикатор BLines Profi v1.