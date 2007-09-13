CodeBaseРазделы
Linear Regression Line - индикатор для MetaTrader 4

Автор: не указан .


Математическая формула, выражающая линейную регрессию, выглядит следующим образом:
у = а + bx, где:
у - цена закрытия;
х - положение текущего периода времени в базе данных;
а - 1/п (Ey - bEх);
b - (nExy - EхEу)/nEх2 - (Ex)2;
п - число временных периодов при суммировании;
E - сумма за n периодов.

При линейной регрессии используют метод наименьших квадратов для -того, чтобы вписать линию в набор данных. Наилучшая линия находится путем минимизации расстояния от точек данных до этой линии.

Lines_buy и Lines_sell Lines_buy и Lines_sell

Индикаторы, которые занимаются разлиновкой графика.

Ind-TD-DeMark-3-1 Ind-TD-DeMark-3-1

Пригодится тем, кто использует в торговле TD линии Демарка. Строит TD точки, проводит TD линии, расчитывает текущее значение TD линий, расчитывает цели.

LWMA-Crossover_Signal LWMA-Crossover_Signal

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

J_TPO J_TPO

Индикатор Юрика - J TPO.