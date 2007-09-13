Ставь лайки и следи за новостями
Linear Regression Line - индикатор для MetaTrader 4
Математическая формула, выражающая линейную регрессию, выглядит следующим образом:
у = а + bx, где:
у - цена закрытия;
х - положение текущего периода времени в базе данных;
а - 1/п (Ey - bEх);
b - (nExy - EхEу)/nEх2 - (Ex)2;
п - число временных периодов при суммировании;
E - сумма за n периодов.
При линейной регрессии используют метод наименьших квадратов для -того, чтобы вписать линию в набор данных. Наилучшая линия находится путем минимизации расстояния от точек данных до этой линии.
