Автор: не указан .





Математическая формула, выражающая линейную регрессию, выглядит следующим образом:

у = а + bx, где:

у - цена закрытия;

х - положение текущего периода времени в базе данных;

а - 1/п (Ey - bEх);

b - (nExy - EхEу)/nEх2 - (Ex)2;

п - число временных периодов при суммировании;

E - сумма за n периодов.



При линейной регрессии используют метод наименьших квадратов для -того, чтобы вписать линию в набор данных. Наилучшая линия находится путем минимизации расстояния от точек данных до этой линии.