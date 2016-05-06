请观看如何免费下载自动交易
Lines_buy 和 Lines_sell - MetaTrader 4脚本
作者: MetaQuotes 软件公司。
LineSell 放置下行线, LineBuy - 上行。在属性里设置每步 40 点。简言之, 最初创建这些指标是为了放置马丁格尔阶梯。它可以推断放置不同宽度的线, 因此需要为每一级分别设定所需要的数量。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7326
