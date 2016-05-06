请观看如何免费下载自动交易
作者: 未指定。
线性回归数学表达式看上去如下方式:
у = а + bx, 此处:
у - 收盘价;
х - 数据库中当前时间周期位置;
а - 1/п (Ey - bEх);
b - (nExy - EхEу)/nEх2 - (Ex)2;
п - 累计期间的时间周期号码;
E - n 周期合计。
线性回归使用最小二乘法, 以适应数据集合。已发现的最佳线是从数据点到此线的最小距离。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7325
