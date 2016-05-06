请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Kiko Segui。
独特的 FX_FISH 指标被 Western 专家广泛使用在外汇市场, 股票市场和其它。它是一个自主交易系统。穿越零轴将作为选定货币对的购买/卖出信号。它适用于所有的时间帧, 但建议使用较高的, 如 H4。指标在预测趋势开始和结束时拥有 90％ 的准确度。
独特的 FX_FISH 指标被 Western 专家广泛使用在外汇市场, 股票市场和其它。它是一个自主交易系统。穿越零轴将作为选定货币对的购买/卖出信号。它适用于所有的时间帧, 但建议使用较高的, 如 H4。指标在预测趋势开始和结束时拥有 90％ 的准确度。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7283
Price_vs_Alpha
新版本的 Mc_valute_v8_final EA。它在盘整行情里工作得很好。随机振荡交易
当随机振荡进入超买超买区域, 开首仓, 如果图表反转, 则操作一手。