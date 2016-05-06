代码库部分
FX 鱼 - MetaTrader 4脚本

FX_Fish.mq4
下载ZIP
作者: Kiko Segui。

独特的 FX_FISH 指标被 Western 专家广泛使用在外汇市场, 股票市场和其它。它是一个自主交易系统。穿越零轴将作为选定货币对的购买/卖出信号。它适用于所有的时间帧, 但建议使用较高的, 如 H4。指标在预测趋势开始和结束时拥有 90％ 的准确度。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7283

