



作者: Kiko Segui。独特的 FX_FISH 指标被 Western 专家广泛使用在外汇市场, 股票市场和其它。它是一个自主交易系统。穿越零轴将作为选定货币对的购买/卖出信号。它适用于所有的时间帧, 但建议使用较高的, 如 H4。指标在预测趋势开始和结束时拥有 90％ 的准确度。