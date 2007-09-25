CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

5 Min RSI 12 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
4235
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ron T

Индикатор 5 Min RSI 12.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7236

5 day Breakout 5 day Breakout

Индикатор 5dayBreakout.

5 Bars 5 Bars

Индикатор 5 Bars

DT-ZigZag DT-ZigZag

Впервые режим DT применил klot в своем индикаторе DT-ZigZag.mq4.

Avg Daily Range Avg Daily Range

Индикатор Avg Daily Range.