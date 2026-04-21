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L1 Trend Filter Demo - скрипт для MetaTrader 5

Quantum
Quantum

Quantum

9 кодов 133 комментария
| Russian English
Просмотров:
326
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
\MQL5\Scripts\
TestL1TrendFloatDouble.mq5 (4.65 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте  MQL5\Shared Projects\L1Trend.

Картинка:

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71197

L1 Trend Filter for EMA Strategy L1 Trend Filter for EMA Strategy

Советник, торгующий по стратегии EMA с L1-фильтром тренда.

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L1 Trend Filter Indicators L1 Trend Filter Indicators

Индикаторы L1-фильтра тренда.

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Индикаторы волатильности на базе L1-тренда.