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L1 Trend Filter Demo - скрипт для MetaTrader 5
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Описание:
L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.
Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения.
Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".
Все коды из статьи также доступны в публичном проекте MQL5\Shared Projects\L1Trend.
Картинка:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71197
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Индикаторы L1-фильтра тренда.L1 Trend Filter Volatility Indicators
Индикаторы волатильности на базе L1-тренда.