Описание:

Индикаторы, позволяющие оценивать волатильность финансового инструмента на основе L1-тренда.

Эти инструменты дают возможность выявлять периоды нестабильности и устойчивости рынка, анализировать текущую динамику и принимать более обоснованные торговые решения.



Описание индиакторов волатильности:

L1Volatility.mq5 – расчет остаточной волатильности по L1-тренду;

L1VolatilitySmoothed.mq5 – сглаженная остаточная волатильность;

L1VolatilityAbsolute.mq5 – абсолютная волатильность;

L1VolatilityNormalized.mq5 – нормализованная волатильность;

L1VolatilityNormalizedSmoothed.mq5 – сглаженная нормализованная волатильность;

L1VolatilityRegime.mq5 – определение режима рынка по волатильности.

L1VolatilityRegimeColor.mq5 – цветная версия индиактора режима рынка по волатильности.

Эти индикаторы основаны на едином подходе L1-тренда, что обеспечивает согласованность анализа и упрощает интерпретацию получаемых данных.

Использование этих индикаторов позволяет визуально выделять периоды высокой и низкой волатильности, а также определять текущий рыночный режим — флет, тренд, расширение или панику.

Благодаря этому трейдер может адаптировать торговую стратегию под актуальные рыночные условия, например, выбирать более консервативные подходы во время низкой волатильности или активные стратегии при сильных движениях рынка.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте MQL5\Shared Projects\L1Trend.

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