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L1 Trend Filter for EMA Strategy - эксперт для MetaTrader 5

Quantum
Quantum

Quantum

9 кодов 133 комментария
Просмотров:
412
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
\MQL5\Experts\
EMAFilteredL1.mq5 (20.87 KB) просмотр
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Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте  MQL5\Shared Projects\L1Trend.

Настройки тестирования и входные параметры

Настройки тестирования:

Настройки тестирования

Параметры тестирования без фильтров:

Параметры тестирования без фильтров

Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter:

Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter

Результаты тестирования:

Стратегия без фильтров:

Результаты тестирования советника по стратегии EMA без фильтров

Стратегия с фильтром закрытия L1 Close Filter:

Результаты тестирования советника по стратегии EMA с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71205

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MACD Tradingview version MACD Tradingview version

Стандартный MACD на платформе MT5 кажется недостаточным, поэтому я скопировал эту версию из pinescript.

L1 Trend Filter Demo L1 Trend Filter Demo

Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения.

L1 Trend Filter Indicators L1 Trend Filter Indicators

Индикаторы L1-фильтра тренда.