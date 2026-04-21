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L1 Trend Filter for EMA Strategy - эксперт для MetaTrader 5
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Описание:
L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.
Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".
Все коды из статьи также доступны в публичном проекте MQL5\Shared Projects\L1Trend.
Настройки тестирования и входные параметры
Настройки тестирования:
Параметры тестирования без фильтров:
Параметры тестирования с фильтром закрытия сделок L1 Close Filter:
Результаты тестирования:
Стратегия без фильтров:
Стратегия с фильтром закрытия L1 Close Filter:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71205
Чистый, легкий и не перерисовывающийся индикатор, который автоматически обнаруживает и рисует гэпы справедливой стоимости (FVG) Smart Money Concepts (SMC) прямо на вашем графике на любом таймфрейме.MACD Tradingview version
Стандартный MACD на платформе MT5 кажется недостаточным, поэтому я скопировал эту версию из pinescript.
Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения.L1 Trend Filter Indicators
Индикаторы L1-фильтра тренда.