Чистый, легкий и не перерисовывающийся индикатор, который автоматически обнаруживает и рисует гэпы справедливой стоимости (FVG) Smart Money Concepts (SMC) прямо на вашем графике на любом таймфрейме.

Стандартный MACD на платформе MT5 кажется недостаточным, поэтому я скопировал эту версию из pinescript.