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Индикаторы

L1 Trend Filter Indicators - индикатор для MetaTrader 5

Quantum
Quantum

Quantum

9 кодов 133 комментария
Просмотров:
639
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Описание индикаторов:

  • Расчет L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilter.mq5);
  • Расчет значений коэффициентов линейного роста L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilterSlope.mq5);
  • Расчет знака коэффициента линейного роста L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilterSlopeSign.mq5);

Индикаторы могут быть использованы для визуального анализа трендового разложения и могут помочь найти подходящие значения параметра регуляризации lambda для использования в торговых стратегиях.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте  MQL5\Shared Projects\L1Trend.

Картинка:


Индикаторы L1-фильтра тренда для AUDCAD

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71198

L1 Trend Filter Demo L1 Trend Filter Demo

Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения.

L1 Trend Filter for EMA Strategy L1 Trend Filter for EMA Strategy

Советник, торгующий по стратегии EMA с L1-фильтром тренда.

L1 Trend Filter Volatility Indicators L1 Trend Filter Volatility Indicators

Индикаторы волатильности на базе L1-тренда.

L1 Trend Filter for Moving Average Strategy L1 Trend Filter for Moving Average Strategy

Советник, торгующий по стратегии Moving Average с L1-фильтром тренда.