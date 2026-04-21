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L1 Trend Filter Indicators - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.
Описание индикаторов:
- Расчет L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilter.mq5);
- Расчет значений коэффициентов линейного роста L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilterSlope.mq5);
- Расчет знака коэффициента линейного роста L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilterSlopeSign.mq5);
Индикаторы могут быть использованы для визуального анализа трендового разложения и могут помочь найти подходящие значения параметра регуляризации lambda для использования в торговых стратегиях.
Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".
Все коды из статьи также доступны в публичном проекте MQL5\Shared Projects\L1Trend.
Картинка:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71198
Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения.L1 Trend Filter for EMA Strategy
Советник, торгующий по стратегии EMA с L1-фильтром тренда.
Индикаторы волатильности на базе L1-тренда.L1 Trend Filter for Moving Average Strategy
Советник, торгующий по стратегии Moving Average с L1-фильтром тренда.