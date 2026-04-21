Описание:

L1-фильтр позволяет выделять кусочно-линейные тренды, сохраняя ключевую структуру рынка и эффективно подавляя ценовой шум.

Описание индикаторов:

Расчет L1-тренда по ценам Close ( L1TrendFilter.mq5 );

); Расчет значений коэффициентов линейного роста L1-тренда по ценам Close ( L1TrendFilterSlope.mq5 );

); Расчет знака коэффициента линейного роста L1-тренда по ценам Close (L1TrendFilterSlopeSign.mq5);

Индикаторы могут быть использованы для визуального анализа трендового разложения и могут помочь найти подходящие значения параметра регуляризации lambda для использования в торговых стратегиях.

Подробности и другие приложения метода можно найти в статье "Применение L1-фильтрации тренда в MetaTrader 5".

Все коды из статьи также доступны в публичном проекте MQL5\Shared Projects\L1Trend.

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