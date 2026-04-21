Этот индикатор представляет собой чистую утилиту ценового действия, разработанную для трейдеров Smart Money Concepts (SMC). Он автоматически сканирует график для обнаружения и визуализации разрывов справедливой стоимости (FVG), также известных как дисбаланс или неэффективность, в режиме реального времени.

Разрыв справедливой стоимости возникает, когда в последовательности из трех свечей фитили первой и третьей свечей не пересекаются, оставляя "зазор" в теле второй свечи. Эти зоны действуют как сильные магниты для цены, часто служат высоковероятными целями или зонами разворота, когда рынок возвращается, чтобы устранить дисбаланс.





Ключевые особенности:

Мгновенное обнаружение: Автоматически определяет бычьи (спрос) и медвежьи (предложение) FVG, как только закрывается третья свеча.

Не перерисовывается: Логика основана исключительно на закрытых свечах, что гарантирует, что после того, как FVG будет нарисована, она никогда не перерисуется и не сместится.

Легкий вес: Оптимизированный код, который сканирует заданную пользователем длину истории, обеспечивает нулевое запаздывание терминала даже при подключении к нескольким графикам.

Входные параметры:

InpHistoryBars: Максимальное количество исторических баров, которые будет сканировать индикатор (по умолчанию 500, чтобы терминал работал очень быстро).

InpColorBull: Пользовательский выбор цвета для бычьих FVG.

InpColorBear: пользовательский выбор цвета для медвежьих FVG.

Рекомендации по использованию: Прикрепите этот индикатор к таймфреймам исполнения (например, M5 или M15), чтобы обнаружить точные дисбалансы входа, или используйте его на более высоких таймфреймах (H1 или H4) для определения структурных целей ликвидности.