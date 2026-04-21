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Индикаторы

SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector - индикатор для MetaTrader 5

Amanda V | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
Просмотров:
733
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор представляет собой чистую утилиту ценового действия, разработанную для трейдеров Smart Money Concepts (SMC). Он автоматически сканирует график для обнаружения и визуализации разрывов справедливой стоимости (FVG), также известных как дисбаланс или неэффективность, в режиме реального времени.

Разрыв справедливой стоимости возникает, когда в последовательности из трех свечей фитили первой и третьей свечей не пересекаются, оставляя "зазор" в теле второй свечи. Эти зоны действуют как сильные магниты для цены, часто служат высоковероятными целями или зонами разворота, когда рынок возвращается, чтобы устранить дисбаланс.

печать

Ключевые особенности:

  • Мгновенное обнаружение: Автоматически определяет бычьи (спрос) и медвежьи (предложение) FVG, как только закрывается третья свеча.

  • Не перерисовывается: Логика основана исключительно на закрытых свечах, что гарантирует, что после того, как FVG будет нарисована, она никогда не перерисуется и не сместится.

  • Легкий вес: Оптимизированный код, который сканирует заданную пользователем длину истории, обеспечивает нулевое запаздывание терминала даже при подключении к нескольким графикам.

Входные параметры:

  • InpHistoryBars: Максимальное количество исторических баров, которые будет сканировать индикатор (по умолчанию 500, чтобы терминал работал очень быстро).

  • InpColorBull: Пользовательский выбор цвета для бычьих FVG.

  • InpColorBear: пользовательский выбор цвета для медвежьих FVG.

Рекомендации по использованию: Прикрепите этот индикатор к таймфреймам исполнения (например, M5 или M15), чтобы обнаружить точные дисбалансы входа, или используйте его на более высоких таймфреймах (H1 или H4) для определения структурных целей ликвидности.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70854

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