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SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Этот индикатор представляет собой чистую утилиту ценового действия, разработанную для трейдеров Smart Money Concepts (SMC). Он автоматически сканирует график для обнаружения и визуализации разрывов справедливой стоимости (FVG), также известных как дисбаланс или неэффективность, в режиме реального времени.
Разрыв справедливой стоимости возникает, когда в последовательности из трех свечей фитили первой и третьей свечей не пересекаются, оставляя "зазор" в теле второй свечи. Эти зоны действуют как сильные магниты для цены, часто служат высоковероятными целями или зонами разворота, когда рынок возвращается, чтобы устранить дисбаланс.
Ключевые особенности:
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Мгновенное обнаружение: Автоматически определяет бычьи (спрос) и медвежьи (предложение) FVG, как только закрывается третья свеча.
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Не перерисовывается: Логика основана исключительно на закрытых свечах, что гарантирует, что после того, как FVG будет нарисована, она никогда не перерисуется и не сместится.
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Легкий вес: Оптимизированный код, который сканирует заданную пользователем длину истории, обеспечивает нулевое запаздывание терминала даже при подключении к нескольким графикам.
Входные параметры:
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InpHistoryBars: Максимальное количество исторических баров, которые будет сканировать индикатор (по умолчанию 500, чтобы терминал работал очень быстро).
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InpColorBull: Пользовательский выбор цвета для бычьих FVG.
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InpColorBear: пользовательский выбор цвета для медвежьих FVG.
Рекомендации по использованию: Прикрепите этот индикатор к таймфреймам исполнения (например, M5 или M15), чтобы обнаружить точные дисбалансы входа, или используйте его на более высоких таймфреймах (H1 или H4) для определения структурных целей ликвидности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70854
Стандартный MACD на платформе MT5 кажется недостаточным, поэтому я скопировал эту версию из pinescript.OHLCMTF Scalper EA - Multi-Timeframe Price Action
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