OBJ_VLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вертикальная линия" на графике - скрипт для MetaTrader 5
28
Пример из MQL документации по OBJ_VLINE.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Вертикальная линия" (OBJ_VLINE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещая его в точке, соответствующей времени выбранного бара, с вычислением координаты в процентах от ширины окна графика. Скрипт поочерёдно перемещает вертикальную линию по графику, позволяя визуально проследить процесс её перемещения, а затем удаляет объект. Это демонстрирует динамическое управление графическими объектами типа "Вертикальная линия" без необходимости пересоздавать их.
В процессе работы на графике появляется вертикальная линия, построенная по выбранной точке с заданным цветом, стилем, толщиной, отображением на переднем или заднем плане, выделяемостью, скрытием и приоритетом. Скрипт перемещает линию по графику, позволяя визуально наблюдать процесс её перемещения, а затем удаляет объект с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Вертикальная линия" с помощью MQL5.
Объект может быть размещён в любой части графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объекты "Вертикальная линия" с заданными параметрами (функция VLineCreate),
Перемещать вертикальную линию по графику (функция VLineMove),
Удалять объект "Вертикальная линия" с графика (функция VLineDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
