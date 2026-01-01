CodeBaseРазделы
OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_TRENDBYANGLE.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Трендовая линия по углу" (OBJ_TRENDBYANGLE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещая его в точке, соответствующей времени и цене выбранного бара, с вычислением координат в процентах от размеров окна графика. Скрипт поочерёдно изменяет положение точки привязки и угол наклона линии, позволяя визуально проследить процесс изменения направления трендовой линии, а затем удаляет объект. Это демонстрирует динамическое управление графическими объектами типа "Трендовая линия по углу" без необходимости пересоздавать их.

В процессе работы на графике появляется трендовая линия, проходящая через выбранную точку с заданным углом наклона, цветом, стилем, толщиной, отображением на переднем или заднем плане, выделяемостью, скрытием и приоритетом. Скрипт поочерёдно изменяет положение точки и угол наклона линии, позволяя визуально наблюдать процесс её перемещения и вращения, а затем удаляет объект с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Трендовая линия по углу" с помощью MQL5.

Объект может быть размещён в любой точке графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объекты "Трендовая линия по углу" с заданными параметрами (функция TrendByAngleCreate),
    Перемещать точку привязки линии (функция TrendPointChange),
    Изменять угол наклона линии (функция TrendAngleChange),
    Удалять объект "Трендовая линия по углу" с графика (функция TrendDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

