Пример из MQL документации по OBJ_TRIANGLE.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Треугольник" (OBJ_TRIANGLE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещая его в трёх точках, соответствующих времени и цене выбранных баров, с вычислением координат в процентах от размеров окна графика. Скрипт поочерёдно изменяет положение каждой точки треугольника, позволяя визуально проследить процесс изменения формы и положения фигуры, а затем удаляет объект. Это демонстрирует динамическое управление графическими объектами типа "Треугольник" без необходимости пересоздавать их.



В процессе работы на графике появляется треугольник, построенный по выбранным точкам с заданным цветом, стилем, толщиной линий, режимом заливки, отображением на переднем или заднем плане, выделяемостью, скрытием и приоритетом. Скрипт поочерёдно изменяет положение всех трёх точек треугольника, позволяя визуально наблюдать процесс его деформации и перемещения, а затем удаляет объект с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Треугольник" с помощью MQL5.



Объект может быть размещён в любой части графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:



Создавать объекты "Треугольник" с заданными параметрами (функция TriangleCreate),

Перемещать точки привязки треугольника (функция TrianglePointChange),

Удалять объект "Треугольник" с графика (функция TriangleDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.