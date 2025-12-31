Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_TEXT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текст" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_TEXT.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Текст" (OBJ_TEXT) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объекты по заданным параметрам, размещая их в точках, соответствующих времени и ценам High и Low видимых баров, с определённым шагом, зависящим от масштаба графика. Скрипт поочерёдно добавляет надписи на график, позволяя визуально проследить процесс их появления, а затем плавно удаляет все созданные объекты. Это демонстрирует динамическое управление графическими объектами типа "Текст" без необходимости пересоздавать объект.
В процессе работы на графике появляются надписи с ценами High и Low выбранных баров, каждая с заданным шрифтом, размером, цветом, углом наклона и способом привязки. Скрипт поочерёдно размещает текстовые объекты, позволяя визуально наблюдать их появление, а затем удаляет их с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Текст" с помощью MQL5.
Объекты могут быть размещены в любых точках графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытыми в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объектов без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объекты "Текст" с заданными параметрами (функция TextCreate),
Перемещать точку привязки текста (функция TextMove),
Изменять текст объекта в реальном времени (функция TextChange),
Удалять объект "Текст" с графика (функция TextDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
