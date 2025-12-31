CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_TREND.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_TREND.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Трендовая линия" (OBJ_TREND) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещая его в точках, соответствующих времени и ценам выбранных баров, с определённым шагом, зависящим от масштаба графика. Скрипт поочерёдно перемещает точки привязки линии, позволяя визуально проследить процесс изменения положения трендовой линии, а затем плавно удаляет объект. Это демонстрирует динамическое управление графическими объектами типа "Трендовая линия" без необходимости пересоздавать их.

В процессе работы на графике появляется трендовая линия, проходящая через выбранные точки, с заданным цветом, стилем, толщиной, отображением на переднем или заднем плане, выделяемостью, скрытием и приоритетом. Скрипт поочерёдно изменяет положение точек линии, позволяя визуально наблюдать процесс её перемещения, а затем удаляет объект с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Трендовая линия" с помощью MQL5.

Объект может быть размещён в любых точках графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объекты "Трендовая линия" с заданными параметрами (функция TrendCreate),
    Перемещать точки привязки линии (функция TrendPointChange),
    Удалять объект "Трендовая линия" с графика (функция TrendDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

