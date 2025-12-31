Пример из MQL документации по OBJ_STDDEVCHANNEL.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Канал стандартного отклонения" (OBJ_STDDEVCHANNEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его между двумя точками, вычисляемыми по процентному положению от ширины окна графика (по времени баров), последовательно перемещает канал вправо, при каждом изменении обновляя его отображение, а затем плавно увеличивает ширину канала (отклонение). После этого объект удаляется с графика, демонстрируя процесс динамического управления графическим объектом.



В процессе работы на графике появляется "Канал стандартного отклонения" с выбранным цветом, стилем и толщиной линий, режимом заливки, положением на переднем или заднем плане. Скрипт поочерёдно перемещает канал по горизонтали, позволяя визуально проследить, как меняется положение объекта на графике, а затем плавно расширяет канал, изменяя его ширину (отклонение). После этого объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Канал стандартного отклонения" без необходимости пересоздавать их.



Объект может быть размещён между любыми двумя точками на графике, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:



Создавать объект "Канал стандартного отклонения" с заданными параметрами (функция StdDevChannelCreate),

Изменять положение точек привязки канала (функция StdDevChannelPointChange),

Изменять ширину канала (отклонение) в реальном времени (функция StdDevChannelDeviationChange),

Удалять объект с графика (функция StdDevChannelDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.