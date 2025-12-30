Пример из MQL документации по OBJ_RECTANGLE_LABEL.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Прямоугольная метка" (OBJ_RECTANGLE_LABEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке окна графика (вычисляемой по процентным координатам в пикселях), последовательно увеличивает размеры метки, при каждом изменении обновляя её отображение. После этого тип границы метки поочерёдно меняется (например, с плоской на выпуклую и обратно), что позволяет визуально проследить изменение внешнего вида объекта. В завершение демонстрации объект удаляется с графика.



В процессе работы на графике появляется "Прямоугольная метка" с выбранным цветом фона, типом и стилем границы, цветом и толщиной рамки. Скрипт поочерёдно увеличивает размеры метки, а затем меняет тип её границы, позволяя визуально проследить, как меняется форма и оформление объекта. После этого объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Прямоугольная метка" без необходимости пересоздавать их.



Объект может быть размещён в любой точке окна графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:



Создавать объект "Прямоугольная метка" с заданными параметрами (функция RectLabelCreate),

Изменять положение метки (функция RectLabelMove),

Изменять размеры метки (функция RectLabelChangeSize),

Изменять тип границы метки (функция RectLabelChangeBorderType),

Удалять объект с графика (функция RectLabelDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.