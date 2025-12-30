CodeBaseРазделы
Пример из MQL документации по OBJ_RECTANGLE_LABEL.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Прямоугольная метка" (OBJ_RECTANGLE_LABEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке окна графика (вычисляемой по процентным координатам в пикселях), последовательно увеличивает размеры метки, при каждом изменении обновляя её отображение. После этого тип границы метки поочерёдно меняется (например, с плоской на выпуклую и обратно), что позволяет визуально проследить изменение внешнего вида объекта. В завершение демонстрации объект удаляется с графика.

В процессе работы на графике появляется "Прямоугольная метка" с выбранным цветом фона, типом и стилем границы, цветом и толщиной рамки. Скрипт поочерёдно увеличивает размеры метки, а затем меняет тип её границы, позволяя визуально проследить, как меняется форма и оформление объекта. После этого объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Прямоугольная метка" без необходимости пересоздавать их.

Объект может быть размещён в любой точке окна графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Прямоугольная метка" с заданными параметрами (функция RectLabelCreate),
    Изменять положение метки (функция RectLabelMove),
    Изменять размеры метки (функция RectLabelChangeSize),
    Изменять тип границы метки (функция RectLabelChangeBorderType),
    Удалять объект с графика (функция RectLabelDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

OBJ_RECTANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольник" на графике OBJ_RECTANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольник" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольник" (OBJ_RECTANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки прямоугольника, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.

OBJ_PITCHFORK.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вилы Эндрюса" на графике OBJ_PITCHFORK.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вилы Эндрюса" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Вилы Эндрюса" (OBJ_PITCHFORK) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки вил, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.

Cosine distance and cosine similarity Cosine distance and cosine similarity

Вычислите косинусное расстояние и сходство между двумя векторами. Косинусное расстояние равно 1-косинусу_сходства, а косинусное сходство - это умноженное на точку произведение двух векторов на их величины.

Volume Profile Volume Profile

Это индикатор для отображения профиля объема на графике, использующий простые расчеты и очень быстрое исполнение.