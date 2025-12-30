Пример из MQL документации по OBJ_RECTANGLE.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Прямоугольник" (OBJ_RECTANGLE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках окна графика (вычисляемых по процентным координатам времени и цены), последовательно перемещает точки привязки прямоугольника по горизонтали и вертикали, при каждом перемещении обновляя положение объекта. После этого точки прямоугольника поочерёдно смещаются, а их положение изменяется в соответствии с новым значением. В завершение демонстрации объект удаляется с графика.



В процессе работы на графике появляется "Прямоугольник" с выбранным цветом, стилем и толщиной линий, а также с возможной заливкой. Скрипт поочерёдно перемещает точки привязки прямоугольника по окну графика, позволяя визуально проследить, как меняется положение и форма объекта. После этого объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Прямоугольник" без необходимости пересоздавать их.



Объект может быть размещён в любой точке окна графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:



Создавать объект "Прямоугольник" с заданными параметрами (функция RectangleCreate),

Изменять положение точек привязки прямоугольника (функция RectanglePointChange),

Удалять объект с графика (функция RectangleDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.