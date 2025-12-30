CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_PITCHFORK.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вилы Эндрюса" на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
34
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_PITCHFORK.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Вилы Эндрюса" (OBJ_PITCHFORK) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках окна графика (вычисляемых по процентным координатам времени и цены), последовательно перемещает точки привязки вил по трём направлениям, при каждом перемещении обновляя положение объекта. После этого точки вил поочерёдно смещаются, а их положение изменяется в соответствии с новым значением. В завершение демонстрации объект удаляется с графика.

В процессе работы на графике появляется "Вилы Эндрюса" с выбранным цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает точки привязки вил по окну графика, позволяя визуально проследить, как меняется положение и форма объекта. После этого объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Вилы Эндрюса" без необходимости пересоздавать их.

Объект может быть размещён в любой точке окна графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Вилы Эндрюса" с заданными параметрами (функция PitchforkCreate),
    Изменять положение точек привязки вил (функция PitchforkPointChange),
    Удалять объект с графика (функция PitchforkDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

