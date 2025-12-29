Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Connect Disconnect Sound Alert - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Rajesh Kumar Nait
- Просмотров:
- 43
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эта утилита представляет собой простой пример добавления звукового оповещения о подключении/отключении.
Добавьте звуковые wav-файлы в папку MQL5\Files\Sounds
Скопируйте код и скомпилируйте утилиту EA, в прикрепленном файле есть закомментированные строки, так как использование #resource делает загрузку невозможной
//+------------------------------------------------------------------+ //|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5 | //|Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait | //| https://www.mql5.com/ru/users/rajeshnait/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/rajeshnait/seller" #property version "1.00" #include <Trade/TerminalInfo.mqh> bool first = true; bool Now_IsConnected = false; bool Pre_IsConnected = true; datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0; CTerminalInfo terminalInfo; //--- Звуковые файлы #resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav" //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция инициализации эксперта| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ResetLastError(); while ( !IsStopped() ) { Pre_IsConnected = Now_IsConnected; Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected(); if ( first ) { Pre_IsConnected = !Now_IsConnected; } if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) { if ( Now_IsConnected ) { Connect_Start = TimeLocal(); if ( !first ) { if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } if ( IsStopped() ) { break; } if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } else { Connect_Stop = TimeLocal(); if ( !first ) { if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } if ( IsStopped() ) { break; } if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav")) Print("Error: ",GetLastError()); } } first = false; Sleep(1000); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47846
Tillson T3 с расчетами EMA, выполненными без вспомогательных индикаторных буферов.OBJ_GANNFAN.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Веер Ганна" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Веер Ганна" (OBJ_GANNFAN) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), масштаб, направление тренда, цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает одну из его опорных точек, визуализируя анимацию изменения фигуры, затем меняет направление веера, и в завершение удаляет объект.
Скрипт рисует уровни Рудолфа АкселяYURAZ_MCCH
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.