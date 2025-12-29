Tillson T3 с расчетами EMA, выполненными без вспомогательных индикаторных буферов.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Веер Ганна" (OBJ_GANNFAN) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), масштаб, направление тренда, цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает одну из его опорных точек, визуализируя анимацию изменения фигуры, затем меняет направление веера, и в завершение удаляет объект.