Советники

Connect Disconnect Sound Alert - эксперт для MetaTrader 5

Dark Ryd3r & Andrey Khatimlianskii
Опубликовал:
Rajesh Kumar Nait
Просмотров:
43
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эта утилита представляет собой простой пример добавления звукового оповещения о подключении/отключении.

Добавьте звуковые wav-файлы в папку MQL5\Files\Sounds

Скопируйте код и скомпилируйте утилиту EA, в прикрепленном файле есть закомментированные строки, так как использование #resource делает загрузку невозможной

//+------------------------------------------------------------------+
//|Connect_Disconnect_Sound_Alert.mq5 |
//|Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait |
//| https://www.mql5.com/ru/users/rajeshnait/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Rajesh Kumar Nait"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/rajeshnait/seller"
#property version   "1.00"
#include <Trade/TerminalInfo.mqh>

bool     first             = true;
bool     Now_IsConnected   = false;
bool     Pre_IsConnected   = true;
datetime Connect_Start = 0, Connect_Stop = 0;

CTerminalInfo terminalInfo;
//--- Звуковые файлы
#resource "\\Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"
#resource "\\Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации эксперта|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
      ResetLastError();
      while ( !IsStopped() ) {
         Pre_IsConnected = Now_IsConnected;
         Now_IsConnected = terminalInfo.IsConnected();

         if ( first ) {
            Pre_IsConnected = !Now_IsConnected;
         }

         if ( Now_IsConnected != Pre_IsConnected ) {
            if ( Now_IsConnected ) {
               Connect_Start = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            } else {
               Connect_Stop = TimeLocal();
               if ( !first ) {
                  if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\CONNECTED.wav"))
                     Print("Error: ",GetLastError());
               }
               if ( IsStopped() ) {
                  break;
               }
               if(!PlaySound("::Files\\Sounds\\DISCONNECTED.wav"))
                  Print("Error: ",GetLastError());
            }
         }

         first = false;
         Sleep(1000);
      }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47846

