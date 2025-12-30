Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текстовая метка" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_LABEL.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Текстовая метка" (OBJ_LABEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке окна графика (вычисляемой по экранным координатам X и Y), последовательно перемещает метку по четырём направлениям (вниз, вправо, вверх, влево), при каждом перемещении обновляя её текст с указанием текущих координат. После этого метка поочерёдно переносится в разные углы окна графика, а её текст изменяется в соответствии с новым положением. В завершение демонстрации метка удаляется с графика.
В процессе работы на графике появляется "Текстовая метка" с выбранными шрифтом, размером, цветом и углом наклона. Скрипт поочерёдно перемещает метку по окну графика, позволяя визуально проследить, как меняется положение и содержимое объекта. После этого метка удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Текстовая метка" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой точке окна графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Текстовая метка" с заданными параметрами (функция LabelCreate),
Изменять положение метки по координатам X и Y (функция LabelMove),
Изменять угол привязки метки к углам окна графика (функция LabelChangeCorner),
Изменять текст метки (функция LabelTextChange),
Удалять объект с графика (функция LabelDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
