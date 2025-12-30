CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

OBJ_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текстовая метка" на графике - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Просмотров:
32
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример из MQL документации по OBJ_LABEL.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Текстовая метка" (OBJ_LABEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённой точке окна графика (вычисляемой по экранным координатам X и Y), последовательно перемещает метку по четырём направлениям (вниз, вправо, вверх, влево), при каждом перемещении обновляя её текст с указанием текущих координат. После этого метка поочерёдно переносится в разные углы окна графика, а её текст изменяется в соответствии с новым положением. В завершение демонстрации метка удаляется с графика.

В процессе работы на графике появляется "Текстовая метка" с выбранными шрифтом, размером, цветом и углом наклона. Скрипт поочерёдно перемещает метку по окну графика, позволяя визуально проследить, как меняется положение и содержимое объекта. После этого метка удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Текстовая метка" без необходимости пересоздавать их.

Объект может быть размещён в любой точке окна графика, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Текстовая метка" с заданными параметрами (функция LabelCreate),
    Изменять положение метки по координатам X и Y (функция LabelMove),
    Изменять угол привязки метки к углам окна графика (функция LabelChangeCorner),
    Изменять текст метки (функция LabelTextChange),
    Удалять объект с графика (функция LabelDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

Connect Disconnect Sound Alert Connect Disconnect Sound Alert

Эта утилита представляет собой простой пример добавления звукового оповещения о подключении / отключении

Tillson T3 Tillson T3

Tillson T3 с расчетами EMA, выполненными без вспомогательных индикаторных буферов.

OBJ_PITCHFORK.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вилы Эндрюса" на графике OBJ_PITCHFORK.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вилы Эндрюса" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Вилы Эндрюса" (OBJ_PITCHFORK) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки вил, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.

OBJ_RECTANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольник" на графике OBJ_RECTANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольник" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольник" (OBJ_RECTANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки прямоугольника, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.