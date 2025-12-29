



Забавная реализация Tillson T3. Отличительной особенностью этой реализации является то, что она вычисляет 6 EMA под капотом, но не использует для них никаких вспомогательных индикаторных буферов, что заметно повышает производительность.

Репозиторий AlgoForge (исходный код там разбит на несколько файлов, что облегчает его чтение): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/