Индикаторы

Tillson T3 - индикатор для MetaTrader 5

Vladislav Boyko
Загрузить ZIP
T3(5, 0.7) на графике

Забавная реализация Tillson T3. Отличительной особенностью этой реализации является то, что она вычисляет 6 EMA под капотом, но не использует для них никаких вспомогательных индикаторных буферов, что заметно повышает производительность.

Репозиторий AlgoForge (исходный код там разбит на несколько файлов, что облегчает его чтение): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/66616

