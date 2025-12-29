Ставь лайки и следи за новостями
Tillson T3 - индикатор для MetaTrader 5
Забавная реализация Tillson T3. Отличительной особенностью этой реализации является то, что она вычисляет 6 EMA под капотом, но не использует для них никаких вспомогательных индикаторных буферов, что заметно повышает производительность.
Репозиторий AlgoForge (исходный код там разбит на несколько файлов, что облегчает его чтение): https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/66616
