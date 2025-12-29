Пример из MQL документации по OBJ_GANNLINE.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Линия Ганна" (OBJ_GANNLINE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение первой опорной точки по вертикали, что позволяет наблюдать за динамическим изменением наклона линии в реальном времени. После завершения демонстрации угол наклона линии плавно изменяется, что также отражается на графике. В завершение объект удаляется с графика.



В процессе работы на графике появляется "Линия Ганна" с выбранными цветом, стилем и толщиной. Скрипт поочерёдно перемещает первую опорную точку по вертикали, а затем изменяет угол наклона линии, что позволяет визуально проследить, как меняется положение и наклон объекта. После этого линия удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Линия Ганна" без необходимости пересоздавать их.



Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:



Создавать объект "Линия Ганна" с заданными параметрами (функция GannLineCreate),

Изменять положение опорных точек объекта (функция GannLinePointChange),

Изменять угол наклона линии (функция GannLineAngleChange),

Изменять масштаб линии (функция GannLineScaleChange),

Удалять объект с графика (функция GannLineDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.