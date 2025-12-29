Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_GANNGRID.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Сетка Ганна" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_GANNGRID.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Сетка Ганна" (OBJ_GANNGRID) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение первой опорной точки по вертикали, а затем второй — по горизонтали, что позволяет наблюдать за динамическим изменением наклона и положения сетки в реальном времени. После завершения демонстрации направление сетки меняется на противоположное, а затем объект удаляется с графика.
В процессе работы на графике появляется "Сетка Ганна" с выбранными цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает первую опорную точку по вертикали, затем вторую по горизонтали, что позволяет визуально проследить, как меняется наклон и форма сетки. После этого направление сетки переключается (например, с восходящего на нисходящее), что также отражается на графике. В завершение объект удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Сетка Ганна" без необходимости пересоздавать их.
Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Сетка Ганна" с заданными параметрами (функция GannGridCreate),
Изменять положение опорных точек объекта (функция GannGridPointChange),
Изменять масштаб сетки (функция GannGridScaleChange),
Изменять направление сетки (функция GannGridDirectionChange),
Удалять объект с графика (функция GannGridDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
