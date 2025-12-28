CodeBaseРазделы
OBJ_FIBOCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал Фибоначчи" на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_FIBOCHANNEL.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Канал Фибоначчи" (OBJ_FIBOCHANNEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение его трёх опорных точек, что позволяет наблюдать за динамическим изменением фигуры в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.

В процессе работы на графике появляется "Канал Фибоначчи" с выбранным цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает каждую из трёх опорных точек, что позволяет визуально проследить, как меняется форма и положение объекта. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Канал Фибоначчи" без необходимости пересоздавать их.

В скрипте реализован функционал для управления уровнями "Канала Фибоначчи", что позволяет задать количество уровней внутри канала, а также индивидуальные параметры для каждого уровня: значение, цвет, стиль и толщину линии. Это даёт возможность гибко настраивать отображение внутренних линий канала, делая объект максимально информативным.

Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создавать объект "Канал Фибоначчи" с заданными параметрами (функция FiboChannelCreate),
    Изменять положение опорных точек объекта (функция FiboChannelPointChange),
    Управлять уровнями канала, задавая их количество и индивидуальные параметры (функция FiboChannelLevelsSet),
    Удалять объект с графика (функция FiboChannelDelete).

Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.

OBJ_FIBOFAN.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Веер Фибоначчи" на графике OBJ_FIBOFAN.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Веер Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Веер Фибоначчи" (OBJ_FIBOFAN) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.

OBJ_FIBOTIMES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Временные зоны Фибоначчи" на графике OBJ_FIBOTIMES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Временные зоны Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Временные зоны Фибоначчи" (OBJ_FIBOTIMES) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.

OBJ_HLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Горизонтальная линия" на графике OBJ_HLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Горизонтальная линия" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Горизонтальная линия" (OBJ_HLINE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, положение по вертикали (в процентах от высоты окна графика), цвет, стиль и толщину линии, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает линию по вертикали, визуализируя анимацию изменения её положения, и в завершение удаляет объект.

OBJ_GANNLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Линия Ганна" на графике OBJ_GANNLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Линия Ганна" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Линия Ганна" (OBJ_GANNLINE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), угол наклона, масштаб, цвет, стиль и толщину линии, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его первую опорную точку по вертикали, визуализируя анимацию изменения наклона линии, затем плавно изменяет угол наклона, и в завершение удаляет объект.