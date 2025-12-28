Ставь лайки и следи за новостями
OBJ_FIBOCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал Фибоначчи" на графике - скрипт для MetaTrader 5
Пример из MQL документации по OBJ_FIBOCHANNEL.
Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Канал Фибоначчи" (OBJ_FIBOCHANNEL) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его в определённых точках графика (вычисляемых как проценты от видимого диапазона баров и цен), последовательно изменяет положение его трёх опорных точек, что позволяет наблюдать за динамическим изменением фигуры в реальном времени. После завершения демонстрации объект удаляется с графика.
В процессе работы на графике появляется "Канал Фибоначчи" с выбранным цветом, стилем и толщиной линий. Скрипт поочерёдно перемещает каждую из трёх опорных точек, что позволяет визуально проследить, как меняется форма и положение объекта. После завершения демонстрации объект удаляется с графика. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Канал Фибоначчи" без необходимости пересоздавать их.
В скрипте реализован функционал для управления уровнями "Канала Фибоначчи", что позволяет задать количество уровней внутри канала, а также индивидуальные параметры для каждого уровня: значение, цвет, стиль и толщину линии. Это даёт возможность гибко настраивать отображение внутренних линий канала, делая объект максимально информативным.
Объект может быть размещён в любой части окна графика по времени и цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.
Пример работы скрипта
Скрипт позволяет:
Создавать объект "Канал Фибоначчи" с заданными параметрами (функция FiboChannelCreate),
Изменять положение опорных точек объекта (функция FiboChannelPointChange),
Управлять уровнями канала, задавая их количество и индивидуальные параметры (функция FiboChannelLevelsSet),
Удалять объект с графика (функция FiboChannelDelete).
Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.
