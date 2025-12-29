Пример из MQL документации по OBJ_HLINE.



Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим объектом "Горизонтальная линия" (OBJ_HLINE) на основном графике терминала MetaTrader 5. Он создаёт объект по заданным параметрам, размещает его на определённом уровне графика (вычисляемом как процент от видимого диапазона цен), последовательно изменяет положение линии по вертикали, что позволяет наблюдать за динамическим изменением её позиции в реальном времени. После завершения демонстрации линия удаляется с графика.



В процессе работы на графике появляется "Горизонтальная линия" с выбранными цветом, стилем и толщиной. Скрипт поочерёдно перемещает линию вверх по ценовой шкале, что позволяет визуально проследить, как меняется положение объекта. После этого линия удаляется. Скрипт наглядно показывает, как создавать, настраивать и динамически изменять графические объекты типа "Горизонтальная линия" без необходимости пересоздавать их.



Объект может быть размещён на любом уровне окна графика по цене, иметь произвольные параметры отображения, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью, быть скрытым в списке объектов, а также иметь разный приоритет при клике. Все основные свойства задаются через входные параметры скрипта, что позволяет быстро менять поведение объекта без изменения кода.



Пример работы скрипта



Скрипт позволяет:



Создавать объект "Горизонтальная линия" с заданными параметрами (функция HLineCreate),

Изменять положение линии по вертикали (функция HLineMove),

Удалять объект с графика (функция HLineDelete).



Все функции могут быть использованы как самостоятельные решения или как часть более сложных систем для работы с графическими объектами в MQL5.